Renovatie voor 12 grafmonumenten in Boulevardpark Jef Van Nooten

18 maart 2019

16u31 0 Mol In het Boulevardpark in Mol is maandag gestart met de renovatie van twaalf grafmonumenten. Met de renovatie wil de gemeente de monumenten bewaren voor de toekomst.

“Bij aanleg van het Boulevardpark werd een aantal grafmonumenten in de plannen geïntegreerd. Deze monumenten zijn meer dan de moeite waard om te vrijwaren voor de toekomst. Naast hun bouwkundige waarde zijn ze ook cultuurhistorisch van groot belang. De graven geven ons veel informatie over de plaatselijke geschiedenis”, motiveert schepen van Begraafplaatsen Luc Van Craenendonck.

De renovatiewerken worden uitgevoerd door de forma PIT Antwerpen nv. “Een eerste fase van de werken werd uitgevoerd in het voorjaar 2018. Toen werden zes grafmonumenten gerenoveerd. In deze tweede fase worden twaalf grafmonumenten hersteld. Samen met de dienst erfgoed werd bepaald welke grafmonumenten aan de beurt komen”, aldus nog Van Craenendonck. “Er zullen vooral stabiliteitswerken uitgevoerd worden en de monumenten worden allemaal grondig gereinigd en hersteld. Het is niet de bedoeling om ontbrekende bronzen delen toe te voegen. De onderdelen die nog ter plaatse zijn, worden gereinigd en teruggeplaatst.”