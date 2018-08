Recreatieverbod op kanaal na vermoeden van blauwalg 09 augustus 2018

02u52 0 Mol De Vlaamse Milieumaatschappij vermoedt dat het kanaal Bocholt-Herentals te kampen heeft met de blauwalg. Een staalname moet duidelijkheid brengen. In afwachting geldt er een tijdelijk recreatieverbod van Bocholt tot aan Sas 3 in Mol.

Na een vermoeden van de aanwezigheid van blauwalg op het kanaal Bocholt-Herentals voerde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op 7 augustus een staalname uit. De VMM onderzoekt nu of het water effectief besmet is met blauwalg of de cyanobacterie.





Op vraag van VMM vaardigden zowel de gouverneurs van Antwerpen als Limburg preventief een tijdelijk recreatieverbod uit op het kanaal. Het verbod geldt van Bocholt tot aan Sas 3. "Kajakken, kanovaren, vissen, waterskiën, wakeboarden, enzovoort behoren tot zachte recreatie op het kanaal. Al deze activiteiten zijn tijdelijk verboden. Pleziervaart blijft wel mogelijk", zegt Kathleen Deckx, waarnemend burgemeester in Mol. "Daarnaast is het verboden water te capteren uit het kanaal voor het besproeien van landbouwgewassen of om het te gebruiken als drinkwater voor vee."





Afspoelen

Het verbod geldt totdat het uitdrukkelijk wordt opgeheven. "Blauwalgen zijn bacteriën die drijvend aan het wateroppervlak een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag vormen op het water", zegt Kathleen Deckx nog. "Mensen die in aanraking kwamen met het water, spoelen zich best goed af om huidirritaties te voorkomen." (JVN)