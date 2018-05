Rauw is nu helemaal 'in 't Nieuw' 17 mei 2018

02u49 0 Mol De Kiezelweg in Mol-Rauw is opnieuw open voor alle verkeer. Het einde van de werken op de Kiezelweg betekent meteen ook het einde van het project 'Rauw in 't Nieuw'.

Sinds gisterennamiddag is de Kiezelweg in Rauw opnieuw open. "De aannemer heeft in opdracht van het gemeentebestuur een beveiligde oversteek aangelegd ter hoogte van de Gemeenteheistraat. De aandachtsportieken met verlichting worden eind mei geplaatst", verduidelijkt schepen voor Openbare Werken Hans Schoofs.





Daarmee komt een einde aan Rauw in 't Nieuw. Dat bundelde drie projecten om de dorpskern van Rauw in een nieuw kleedje te steken én verkeersveiliger te maken. "In de eerste fase stond de heraanleg van het kerkplein op het programma. Daarnaast werd de Gemeenteheistraat ter hoogte van de school volledig vernieuwd en definitief afgesloten voor alle autoverkeer. In de derde fase stond de aanleg van een beveiligde oversteek op de Kiezelweg op het programma", aldus nog Schoofs. "Het verkeersvrij maken van de Gemeenteheistraat en de beveiligde oversteek op de Kiezelweg maken de schoolomgeving van De Zandloper veiliger. Het nieuwe kerkplein - met nieuwe parking en een groot grasveld met bomen - verfraait het dorpszicht. Er resten enkel nog enkele kleine details, zoals het plaatsen van leuningen aan de kerktrap."





Op het nieuw aangelegde kerkplein van Rauw wordt glas voortaan ondergronds ingezameld. Bovengronds is enkel een inwerpzuil zichtbaar. (JVN)