Radio Mol-Strandmarkt 28 juli 2018

02u42 0

Op zaterdag 11 augustus vindt op het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer de Radio Mol-Strandmarkt plaats van 18 tot 21 uur. "Reeds van bij de start bouwde Radio Mol een ijzersterke reputatie op met de jaarlijkse 'Stranddagen'. De live-uitzendingen werden een waar begrip, zowel bij de luisteraars en toeschouwers als bij de artiesten", klinkt het bij het radiostation. "In 2017 werd de formule aangepast, maar ook de Radio Mol-Strandmarkt staat garant voor kwaliteit en spektakel. Zo kunnen we opnieuw een mooie line-up presenteren, want Dean, Frantzis, Evelien Cannoot, Maarten Cox, Kim de Jonghe en Kelsey Adams zullen op het hoofdpodium optreden. Het hele gebeuren wordt natuurlijk ook live uitgezonden via de radio en de livestream." (WDH)