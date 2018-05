Pyromaan slaat 4 keer toe in 24 uur POLITIE ZET ALLES OP ALLES OM DADER TE KLISSEN JEF VAN NOOTEN

31 mei 2018

02u57 0 Mol In Mol en omgeving is een pyromaan aan het werk.

In 24 uur tijd werd op vier verschillende plaatsen brand gesticht. De politie is een onderzoek gestart. "In de hoop dat we de pyromaan kunnen klissen voordat er slachtoffers vallen", klinkt het.





"Als er in 24 uur tijd vier branden zijn in leegstaande panden waar geen elektriciteit is, kan dat geen toeval zijn", zegt Paul Rotthier, burgemeester van Mol. En ook de politie gelooft niet in toeval.





Maandagavond rond 22 uur werd een brand opgemerkt bij KFC Wezel-Sport. Een papiercontainer stond er in brand en de vlammen waren overgeslagen naar het inkomgedeelte en een opslagplaats. Dinsdagmiddag omstreeks 14 uur was er dan de brand in een leegstaande woning aan de Waterstraat in Mol. 's Avonds rond 22 uur was het een derde keer prijs in Mol. Dit keer stond een berg verpakt hooi in brand naast de opslagschuur van een akkerbouwbedrijf in Mol-Postel. De vlammen sloegen over op autobanden die er naast lagen, waardoor het vuur werd aangewakkerd.





Zomerhuisje

Maar het is niet bij die drie branden in Mol gebleven. Vlak over de gemeentegrens, in Lommel, is dinsdagnamiddag ook brand uitgebroken in een zomerhuisje op een afgesloten terrein langs de Scheepvaartstraat in het Lommelse Stevensvennen. Zowel deze brand als die in de Waterstraat in Mol situeerden zich vlak aan het Kanaal naar Beverlo.





Volgens de politie is er maar één mogelijke verklaring voor die vier branden: brandstichting. "We gaan ervan uit dat ook de brand in het akkerbouwbedrijf aangestoken is, net zoals bij de andere branden", vertelt een woordvoerder van de lokale politie. "Het onderzoek is in handen van de recherche." De politie hoopt de pyromaan zo snel mogelijk te kunnen klissen, voordat er slachtoffers vallen. Bij de eerste drie brandstichtingen was er alleen materiële schade.





Mols burgemeester Rotthier werd door de politie op de hoogte gebracht van het onderzoek. Hij roept de inwoners van Mol en omgeving op om waakzaam te zijn. "De politie krijgt beter tien meldingen te veel dan één te weinig. Alle informatie is meer dan welkom, want het is moeilijk om een pyromaan op heterdaad te betrappen", zegt Rotthier.





De brandstichtingen zijn wellicht het werk van dezelfde pyromaan, omdat ze telkens in dezelfde omgeving plaatsvonden. "Alle vier aan de bovenkant van de gemeente", zegt Rotthier nog. "We moeten geen paniek zaaien, voorlopig gaat het om containers en leegstaande panden. Maar we weten niet hoe ver zo'n brandstichter gaat. De politie doet al het nodige. Een dossier met vier brandstichtingen in 24 uur krijgt uiteraard prioriteit."