Projectontwikkelaar plant 14 apprtementen in Sluis 25 mei 2018

03u04 0 Mol Een projectontwikkelaar wil 14 appartementen bouwen in de dorpskern van het Molse gehucht Sluis.

"Het project omvat de integratie van de gevel van het oude verenigingenlokaal van de Sint-Jozefsgilde. De rest van het gebouw wordt afgebroken", zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Peter Van Rompaey. "Het woonproject omvat drie losstaande bouwvolumes die worden gerealiseerd op meerdere percelen grenzend aan Sluis en de Sint-Bernardusstraat."





Openbaar onderzoek

Van 30 mei tot en met 28 juni 2018 loopt een openbaar onderzoek naar het bouwproject met 14 appartementen. "Tijdens het openbaar onderzoek kan elke geïnteresseerde het dossier inkijken op onze dienst ruimtelijke ordening. In dezelfde periode is het mogelijk om eventuele standpunten, opmerkingen of bezwaren in te dienen bij het schepencollege", besluit Van Rompaey.





Een bezwaar kan per brief naar Molenhoekstraat 2 in Mol of online via het 'publiek loket' op www.omgevingsloket.be. (JVN)