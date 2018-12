Project met financiële steun voor startende handelaars krijgt vervolg Jef Van Nooten

18 december 2018

14u25 0 Mol Het project ‘Probeer een Winkel’ wordt al zeker met één jaar verlengd in Mol. Startende handelaars maken dankzij het project kans om één jaar lang de helft van de huurprijs terugbetaald te krijgen van de gemeente.

De gemeenteraad van Mol besliste maandagavond om het project ‘Probeer een Winkel’ met minstens één jaar te verlengen. “Met ‘Probeer een Winkel’ stimuleren we potentiële handelaars financieel om hun zaak in onze handelskern te vestigen. Daarnaast bieden we een vormingstraject aan op maat. De financiële ondersteuning omvat de terugbetaling van de helft van de huurprijs voor een periode van één jaar. Het maximale bedrag dat we maandelijks terugbetalen, bedraagt 600 euro”, verduidelijkt schepen voor Economie Kathleen Deckx het project.

De gemeente wil zo de drempel voor starters verlagen, hetgeen de winkelleegstand ten goede kan komen. “Om in aanmerking te komen, moet je een huurcontract afsluiten met de eigenaar van een leegstaand pand voor een periode van minstens één jaar. Dit aanbod geldt alleen voor panden in de centrale handelskern: de Statiestraat, het Laar, de Voogdijstraat, de Kloosterstraat, de Lakenmakerstraat en het Baron Van Eetveldeplein”, aldus nog Kathleen Deckx. “We richten ons vooral op winkels waar kwaliteit en persoonlijke service voorop staan. Een keten met meerdere filialen of pop-ups die een tijdelijke uitverkoop willen organiseren, kunnen niet deelnemen.”