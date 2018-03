Profvoetballer van Westerlo blijft in de cel 28 maart 2018

Ismail H. (22), de profvoetballer die door 1B-club Westerlo werd gehuurd van de Italiaanse topclub AS Roma, blijft nog minstens een maand aangehouden. Dat heeft de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling gisteren beslist. Ismail H. zou met een pistool hold-ups hebben gepleegd in een casino, in een schoenenwinkel en een tankstation in Turnhout en in supermarkten in Ravels en Lille.





De Nederlandse Marokkaan speelde in zijn jeugdjaren onder meer voor Turnhout en Westerlo en belandde na omzwervingen bij AS Roma, dat 3 miljoen euro voor hem zou hebben betaald aan Brescia. In juli 2017 stuurde de Romeinse topclub het talent terug naar het pas gedegradeerde Westerlo. Daar kon hij niet overtuigen en werd hij volgens de club rond de jaarwisseling weggestuurd om disciplinaire redenen. Bij Westerlo wordt verbijsterd gereageerd op zijn vermeende betrokkenheid bij de gewapende overvallen. De feiten waarvan Ismail H. verdacht wordt, vonden plaats op oudejaarsavond en op 6 januari. Hij is momenteel de enige die voor de overvallen in de cel zit, maar de politie zou nog een of meerdere medeplichtigen aan het opsporen zijn. (BJS)