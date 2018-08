Professionele vogelverkopers weer welkom op dierenmarkt 04 augustus 2018

02u43 0 Mol De dierenmarkt in Mol mag vanaf zondag 12 augustus opnieuw professionele pluimveeverkopers verwelkomen. Particuliere vogel- en pluimveeverkopers worden wel nog gebannen van de dierenmarkt.

De dierenmarkt in Mol kreunt al lang onder het verbod dat het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) uitvaardigde voor particulieren. De voorbije weken ging het van kwaad naar erger omdat sinds begin juli ook de professionele pluimveeverkopers er niet meer welkom waren. Daar komt volgende week verandering in.





Ziekte van Newcastle

"Vanaf zondag 12 augustus zijn professionele pluimverkopers - onder strikte voorwaarden - opnieuw welkom", zegt schepen voor Lokale Economie Kathleen Deckx. "Het FAVV wijzigde recent de maatregelen om de verdere verspreiding van de ziekte van Newcastle tegen te gaan."





De versoepeling van de maatregel is wel aan strikte voorwaarden verbonden. Zo moesten alle professionele pluimveeverkopers die op de dierenmarkt in Mol willen staan, zich ten laatste gisteren aanmelden bij het FAVV.





"De handelaars moeten aan strikte voorwaarden voldoen met betrekking tot vaccinaties, afkomst van het pluimvee, vervoersdocumenten, enzovoort", aldus nog Deckx.





Het verbod tegen particuliere verkopers dat eerder, sinds februari vorig jaar, werd uitgevaardigd tegen de verspreiding van de vogelgriep blijft wel van kracht na 12 augustus.





Omdat de dierenmarkt ten dode opgeschreven staat als het verbod blijft duren, werkte de gemeente enkele maanden geleden nog een voorstel uit. Daarbij zouden professionele vogelverkopers hun plek behouden op het Rondplein, terwijl de particuliere verkopers zouden verhuizen naar een hobbybeurs in de Corbiestraat, maar dat voorstel werd verworpen door het FAVV. (JVN)