Politie werkt vanaf 1 maart ook op afspraak Jef Van Nooten

25 februari 2019

09u41 0 Mol De politiezone Balen-Dessel-Mol werkt vanaf 1 maart ook op afspraak. Wie een klacht wil indienen of een aangifte doen, kan vooraf online een afspraak maken. “Het blijft ook mogelijk om zonder afspraak een aangifte te doen”, klinkt het.

Met de nieuwe regeling wil de politiezone haar dienstverlening verbeteren. “Een aangifte doen of klacht neerleggen na afspraak werkt tijdbesparend. Wie online een afspraak boekt krijgt een bevestiging van de afspraak via mail en eventueel een overzicht van de documenten of andere informatie die je dient mee te brengen naar het politiekantoor”, verduidelijkt een woordvoerder van de politie. “Dit bespaart je onnodig heen- en weer rijden om documenten binnen te brengen. Bovendien kan de afhandeling sneller en gerichter, omdat er zaken vooraf voorbereid kunnen worden.”

Afspraken kunnen alleen gemaakt worden wanneer het gaat om aangiftes en meldingen waarvoor de politie niet ter plaatse moet komen. Bij dringende politiehulp waarbij snel een politieploeg ter plaatse moet komen, bel je nog steeds het gratis nummer 101. “Het blijft ook nog mogelijk om tijdens de openingsuren een aangifte te doen zonder afspraak. In dit geval dient men wel rekening te houden met mogelijke wachttijden.”

Voorlopig kan er alleen een afspraak gemaakt worden voor een klacht of aangifte op het hoofdcommissariaat, niet in de wijkkantoren. Wie een afspraak wil maken, surft daarvoor naar www.politiebalendesselmol.be.