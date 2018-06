Politie vraagt hulp om pyromaan te klissen 30 juni 2018

02u46 1

De lokale politie Balen-Dessel-Mol roept iedereen op om waakzaam te zijn voor een mogelijke brandstichter. De voorbije weken werd er in de politiezone op verschillende plaatsen opzettelijk brand gesticht.





Sinds eind mei zijn er in de politiezone Balen-Dessel-Mol al een tiental verdachte branden geweest. Zo ging onder andere een leegstaande woning in de Waterstraat in Mol, de Vlasstraat in Balen en een opslagschuur van een akkerbouwbedrijf in Postel in vlammen op. "Onderzoek wijst uit dat het vermoedelijk telkens om dezelfde dader gaat. Mogelijk verplaatst de verdachte zich met de fiets", zegt een politiewoordvoerder. "De voorbije dagen waren er ook enkele vegetatiebranden die vermoedelijk veroorzaakt werden door opzettelijke brandstichting, mogelijk door dezelfde dader. Met het warme weer loopt het risico op grote vuurhaarden nog op." (JVN)