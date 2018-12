Politie voert strijd op tegen illegaal gokken Jef Van Nooten

04 december 2018

16u50 2 Mol De politie in Mol wil illegale gokpraktijken aan banden leggen. Tijdens een controle enkele dagen geleden werden inbreuken vastgesteld.

De lokale politie in Mol voerde controles uit in samenwerking met de Kansspelcommissie. Twee verschillende vestigingen werden gecontroleerd.

“Bij de controle in een drankgelegenheid werd een persoon aangetroffen die geseind stond voor een bevel tot gevangenneming”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie Balen-Dessel-Mol. “Nadien werd er gecontroleerd in een gokkantoor. Daar werden verschillende inbreuken vastgesteld. De uitbater van het kantoor riskeert een boete die kan oplopen tot 5.000 euro. Na een verschijning voor de Kansspelcommissie kan ook zijn vergunning worden ingetrokken.”

Voordat de politie tot de controles over ging, kregen de agenten in het korps een theoretische opleiding over de wetgeving rond kansspelen.

“Tijdens de politiecontrole werd er bijstand geleverd door de verbindingsofficier van de Federale Politie bij de Kansspelcommissie. Er werd gecontroleerd op de naleving van ‘de Wet op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers’. Illegaal gokken komt ook in onze politiezone steeds vaker voor. Om zulke praktijken terug te dringen, plannen we nog meer gelijkaardige controles”, besluit de politiewoordvoerder.