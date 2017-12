Politie onderschept 21 illegalen 02u24 0

Agenten van de federale politie hebben vrijdagnamiddag 21 illegalen onderschept op de voormalige douaneparking langs de E34 in Mol-Postel. In twee vrachtwagens werden alles samen twintig mannen en één vrouw aangetroffen. Het ging allemaal om personen van de Irakese of Afghaanse nationaliteit. Ze verkeerden allemaal in goede gezondheid. Vijftien personen kregen meteen het bevel om het grondgebied te verlaten. Voor zes anderen wordt nog een verder onderzoek gevoerd. Het is niet duidelijk hoe de vluchtelingen in de vrachtwagens zijn geraakt en naar waar ze op weg waren. (VTT)