Politie klist vrouw die metaal wilde stelen bij Vanhees Jef Van Nooten

08 februari 2019

16u21 6

De politie in Mol heeft een vrouw opgepakt die woensdagavond samen met kompanen een metaaldiefstal probeerde te plegen bij Vanhees Metalen in Mol.

De politie kreeg woensdagavond melding dat het inbraakalarm bij Vanhees Metalen in de Hoogstraat in Mol in werking was getreden. “Onderzoek op het bedrijfssite leverde verschillende aanwijzingen op dat het ging om een poging tot metaaldiefstal. De dieven hadden een lading klaar gezet om buit te maken”, vertelt een woordvoerder van de politie. “Naast braakschade werden materialen aangetroffen die dienst deden bij de inbraak en verschillende voet- en bandensporen werden ontdekt. Bij het uitkammen van de omgeving werd een 18-jarige verdachte aangetroffen. Het gaat om een vrouw met Servische nationaliteit. Een getuige merkte na het alarmsignaal meerdere verdachten op, maar deze konden voorlopig niet gevat worden. Vermoedelijk werden ze opgeschrikt door het alarm en namen ze de vlucht. Het is niet duidelijk of om twee of drie verdachten gaat.”