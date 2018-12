Politie klist inbrekers en vindt grote hoeveelheid drugs Jef Van Nooten

10 december 2018

16u57 3 Mol De politie in Mol heeft een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. De vondst gebeurde tijdens een huiszoeking die werd uitgevoerd na een inbraakpoging bij SunParks.

Dieven probeerden op woensdagochtend 5 december een inbraak te plegen in het vakantiepark van SunParks in Mol. Het onderzoek bracht mogelijke verdachten in beeld. “In samenwerking met de politiezone Kempen Noord-Oost werd afgelopen zondag het voertuig met de verdachten opgemerkt en onderschept in Retie”, vertelt een woordvoerder van de politie in Mol.

In de auto zaten drie dertigers met de Poolse nationaliteit. “Bij een fouille van de mannen werden verdovende middelen (amfetamines) aangetroffen en in het voertuig waren verdachte gereedschappen aanwezig”, vervolgt de politiewoordvoerder. “Bij de huiszoeking op de verblijfplaats van de betrokken personen werd nog eens een aanzienlijke hoeveelheid verboden stoffen gevonden.” De verdachten werden maandag voorgeleid voor de onderzoeksrechter en werden aangehouden.