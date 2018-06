Politie informeert via sociale media tijdens Graspop 21 juni 2018

02u55 0 Mol De lokale politie in Mol zal bezoekers en omwonenden van Graspop Metal Meeting via sociale media informeren over mobiliteit en veiligheid.

"Tijdens Graspop Metal Meeting zetten we socialemediakanalen Facebook en Twitter in om festivalgangers en buurtbewoners te informeren. De berichtgeving focust hoofdzakelijk op mobiliteit, veiligheid, preventie en eventuele incidenten. Daarbij worden de hashtags #GMM18 en #GMMtraffic gebruikt. Op die manier willen we als lokale politie snel correcte informatie delen, sensibiliseren en rechtstreeks in contact gaan met burgers", klinkt het.





De communicatie zal vooral gaan over de verkeerssituatie in de omgeving van het festivalterrein. "Ook andere veiligheidsaspecten komen aan bod, waarbij gewaarschuwd wordt voor bepaalde fenomenen zoals gauwdiefstallen", besluit de politiewoordvoerder.





"Onze socialemediakanalen kunnen ook interactief gebruikt worden. Bezoekers kunnen de politie dus ook via deze kanalen rechtstreeks contacteren voor niet-dringende vragen." (JVN)