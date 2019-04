Politie controleert aan containerparken: 33 aanhangwagens niet in orde Jef Van Nooten

04 april 2019

16u26 7 Mol De politie in Mol heeft de voorbije twee zaterdag controles uitgevoerd op het gebruik van aanhangwagens. De agenten stelden 33 inbreuken vast.

De controles vonden plaats in de omgeving van de containerparken in Balen, Dessel en Mol. “In 23 gevallen bleek de reproductienummerplaat op de aanhangwagen niet conform de regelgeving”, klinkt het bij de politie. “Ook bij eerdere controles bleek een foute nummerplaat op de aanhangwagen de meest voorkomende inbreuk.”

In totaal waren 33 aanhangwagens niet in orde. Bij sommige voertuigen werden meerdere inbreuken vastgesteld. “Tijdens de controle bleek bij 3 aanhangwagens de lading niet voldoende afgedekt. Bij 4 gecontroleerde wagens bleek de noodkoppeling van de aanhangwagen niet in orde. In 6 gevallen waren er mankementen aan de verlichting. Verder werd één bestuurder betrapt op een vervallen keuring. Eén chauffeur reed zonder gordel aan en één bestuurder negeerde het rood licht en het geluidssignaal aan een spooroverweg.”

De politie zal in de toekomst nog gerichte controles op aanhangwagens uitvoeren.