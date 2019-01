Politie betrapt 83 fietsers zonder verlichting Jef Van Nooten

09 januari 2019

12u36 0 Mol De politie in Mol heeft de voorbije drie ochtenden 76 overtredingen vastgesteld op het juiste gebruik van fietsverlichting op schoolroutes. In december werden ook in het uitgaansleven al zeven fietsers zonder licht betrapt.

De politie controleerde de voorbije dagen op de drukke schoolroutes in Mol. “Op maandag 7 januari werden ‘s ochtends naar schatting 250 fietsers gecontroleerd in de Hofstraat in Mol. 28 minderjarige en 3 meerderjarige fietsers waren niet in regel”, klinkt het bij de politie. “Bij de controle voor de schooluren op dinsdag 8 januari passeerden ook een 250-tal fietsers. Daar werden 20 minderjarigen en 1 meerderjarige onderschept met fietsverlichting die niet aan de wettelijke voorschriften voldoen. Woensdagochtend ging de controle door langs de Gompelbaan in Mol. Van de ongeveer 200 passanten waren 22 minderjarige en 2 meerderjarige fietsers niet in regel.”

Ook op zaterdagavond 15 december controleerde de politie al fietsers in Mol en Balen. Tussen 16 uur en middernacht werden 4 overtredingen vastgesteld bij minderjarige en 3 bij meerderjarige fietsers. “Sinds enkele jaren is het niet meer verplicht om vast licht op de fiets te hebben. Je mag de lampjes ook op je kledij of rugzak bevestigen. Ook knipperende lichten zijn toegestaan. Zolang je maar een wit of geel licht vooraan hebt en een rood licht achteraan”, vervolgt de politiewoordvoerder. De aankoop van fietsverlichting weegt alvast niet op tegen de boete en al helemaal niet tegen een verkeersongeval.”

De politie plant ook de komende weken en maanden nog controles, voornamelijk tijdens de donkere uren ’s morgens en ‘s avonds langs drukke schoolroutes en schoolomgevingen in de politiezone.