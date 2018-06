Politie betrapt 66 foutparkeerders in één voormiddag 20 juni 2018

De politie in Mol heeft zondag maar liefst 66 boetes uitgeschreven voor foutief parkeren. Ook de komende periode zal er nog gecontroleerd worden.





"De voorbije maanden kregen we heel wat klachten binnen over foutparkeerders. Naast de voortdurende inspanningen om deze problematiek de kop in te drukken worden er extra gerichte controles voorzien", klinkt het bij de politie.





"Zondag werden in totaal 66 parkeerovertredingen vastgesteld. Het gaat vooral om wagens die op het voetpad geparkeerd stonden of tegen de rijrichting in stonden."





De controleactie vond plaats tussen 7 uur en 13 uur. "Er stonden 37 wagens op het voetpad geparkeerd. 19 bestuurders parkeerden hun wagen tegen de rijrichting in en 4 chauffeurs negeerden het verbodsbord E3 (verboden te parkeren en stilstaan). Verder stonden er 6 wagens geparkeerd langs een gele onderbroken lijn. En er werden ook 3 wagens aangetroffen op een parkeerplaats voor mindervaliden, terwijl er geen geldige parkeerkaart voorzien werd." (JVN)