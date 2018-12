Politie beboet 43 foutparkeerders: 27 auto’s getakeld Jef Van Nooten

10 december 2018

14u43 2 Mol De politie in Mol heeft vorig weekend 27 voertuigen laten takelen omdat ze verkeerd stonden geparkeerd. Nog eens zestien andere bestuurders kregen een boete.

“Omwille van de kerstmarkt en de dierenmarkt, werden in het centrum van Mol 27 voertuigen getakeld die geparkeerd stonden op het Rondplein, de Corbiestraat, de Lakenmakersstraat en de Adolf Reydamslaan”, vertelt een woordvoerder van politiezone Balen-Dessel-Mol. “Aan het station in Mol stonden vier voertuigen langer geparkeerd dan de maximum 15 minuten die er zijn toegestaan. In de toekomst zal er extra gecontroleerd worden op het respecteren van de duurtijd op de plaatsen waar je maximum een kwartier mag parkeren.”

Tijdens een gerichte controle op foutparkeren werden zaterdag ook 9 boetes uitgeschreven aan bestuurders die hun wagen op het voetpad geparkeerd hadden. “Daarnaast stond één chauffeur zonder geldige kaart geparkeerd op een mindervalidenplaats en één wagen stond geparkeerd buiten de parkeervakken. Er werd ook één parkeerovertreding vastgesteld op een plaats waar de rijbaan verdeeld is in rijstroken.”