Podiumzaal en bar in ontwijde kerk in gehucht Donk 28 april 2018

De voormalige kerk in het Molse gehucht Donk wordt binnenkort omgevormd tot een gemeenschapscentrum. Die zal naast een vergaderlokaal en sanitair ook een podiumzaal en een bar met keuken krijgen. "De herbestemming wijzigt niets aan de structuur van het gebouw", zegt schepen Peter Van Rompaey.





Het kerkgebouw in Mol-Donk werd in december 2016 ontwijd, wat een herbestemming van het gebouw mogelijk maakt. "De plannen omvatten drie zalen. Een eerste kleine vergaderruimte komt op de plaats van de zijgang en het huidig kantoor", zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening. "De grote centrale ruimte behoudt als belangrijkste zaal de sfeer van de huidige kerk. De zone van het huidige altaar kan ook gebruikt worden als podium voor toneel of optredens."





Om de derde zaal te creëren, wordt met houtskeletbouw een nieuw gebouw opgetrokken binnen in het bestaande kerkgebouw. "Dit nieuwe volume in houtskeletbouw komt tussen de ingang en het kerkschip (grote zaal) en krijgt twee verdiepingen", aldus nog Van Rompaey. "Op het gelijkvloers zal hier een bar, een berging en een keuken geïnstalleerd worden. Op de bovenverdieping voorzien de architecten een tweede kleinere polyvalente zaal en een technische ruimte. Deze polyvalente zaal zal in relatie staan met de grote zaal dankzij de transparante gevels die een zicht geven over heel de kerk." In de linkerzijbeuk van het kerkgebouw komt het sanitaire gedeelte worden. Tot en met 25 mei loopt een openbaar onderzoek naar de plannen. (JVN)