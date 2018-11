Podiumtalent gezocht voor ‘Gluren bij de Buren’ Jef Van Nooten

21 november 2018

13u51 0 Mol De gemeente Mol is op zoek naar getalenteerde artiesten die in het voorjaar van 2019 willen optreden tijdens het huiskamerfestival ‘Gluren bij de Buren’. Inschrijven kan tot 16 december.

Gluren bij de Buren is een initiatief van de gemeenten Mol, Arendonk, Dessel, Geel, Laakdal, Lommel en Retie. “Het concept is eenvoudig: podiumkunstenaars in verschillende disciplines uit onze regio steken hun gemeentegrenzen over om op te treden in een onbekende huiskamer. Wij zorgen voor een gezellige huiskamer, de podiumkunstenaar voor de performance”, zegt schepen voor Cultuur Paul Vanhoof.

Verschillende genres zoals muziek, woord, dans, theater of comedy mogen aan bod komen. Liefst heb je al wel enige podiumervaring. Inschrijven kan tot 16 december via de website van ’t Getouw. “Midden februari brengen we je in contact met het gastgezin waar je zal optreden en op 28 februari kan je tijdens de infoavond kennismaken met je huiskamer. Wij voorzien geen vergoeding, maar na je optreden mag je rondgaan met de ‘klak’”, besluit Vanhoof.

Ook wie zijn huiskamer, tuin of garage ter beschikking wil stellen, kan zich melden bij cultuurcentrum ’t Getouw.