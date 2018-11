Piet Stockmans stelt porseleinkunst met mineralen van Sibelco voor Wouter Demuynck

18 november 2018

14u31 0 Mol In ‘t Kristallijn van zandontginningsbedrijf Sibelco ging zaterdag de expo met porseleinkunst van de Vlaamse kunstenaar Piet Stockmans van start. Ook zijn boek ‘No China’ - een overzicht van zijn werk als kunstenaar - werd er voorgesteld.

Ontwerper en keramist Piet Stockmans stelt wereldwijd tentoon en zijn collectie werd al verkocht aan toprestaurants in binnen- en buitenland. In de loop der jaren ontving hij talrijke prijzen, waaronder de Red Dot Award, was hij cultureel ambassadeur van Vlaanderen en ontving hij de Staatsprijs voor Beeldende Kunsten.

Dat Sibelco de expo huisvest in ‘t Kristallijn - een sociocultureel initiatief van het bedrijf voor de integratie van cultuur en natuur - is niet toevallig. Piet Stockmans vervaardigde de kunst die in de expo wordt tentoongesteld immers met mineralen van Sibelco. Siegfried Bracke (N-VA), voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, was aanwezig om de expo te openen en het boek officieel voor te stellen.

De tentoonstelling is gratis en geopend tot en met zondag 2 december, enkel op zaterdag en zondag van 14 uur tot 17 uur. De expo is ook nog op zaterdag 15 december tussen 14 en 20 uur geopend.