Peter zou 13 jaar niet halen. Maar is nu al 58 AUTEUR MET ZELDZAME HARTAFWIJKING SCHRIJFT AUTOBIOGRAFIE JEF VAN NOOTEN

23 mei 2018

02u49 0 Mol Peter Geelen uit Mol-Ezaart lanceert zondag een autobiografie over de ernstige hartafwijking waarmee hij geboren is. Vijftig jaar geleden was hij de eerste patiënt in ons land die de operatie overleefde. "Toch zou ik niet ouder worden dan 12. Intussen ben ik 58 jaar."

Aan zijn tiende boek is hij al toe. Maar dit keer brengt Peter Geelen (58) uit Mol-Ezaart geen roman op de markt. Wel een autobiografie die de lezer mee terug neemt naar zijn kindertijd. Die was op zijn zachtst uitgedrukt erg speciaal. "Ik ben geboren met een ernstige hartafwijking, Tetralogie van Fallot. In die tijd waren de overlevingskansen nog heel gering. De meeste patiënten trokken naar de Verenigde Staten om geopereerd te worden", zegt Peter Geelen.





Zelf werd hij niet naar de VS gebracht voor een operatie. Hij was de tweede patiënt ooit die in ons land geopereerd werd aan deze hartafwijking. "Het eerste kindje is gestorven. Ik was dus de eerste die deze operatie in België overleefd heeft."





Met zijn autobiografie wil Peter Geelen zeker niet de negatieve kanten van zijn medisch verhaal weergeven, wel hoe een kind dat in leven wilde blijven daar mee omging. "Het heeft uiteraard een impact gehad op mijn leven. Ik zat letterlijk aan de zijlijn terwijl andere kinderen speelden. Maar ook daar kon ik van genieten. Angst heb ik als kind nooit gehad. Door mijn kinderlijke naïviteit was daar geen plaats voor. Ik dacht alleen maar aan gezond worden, zodat ik mee zou kunnen spelen."





Geleefd met 200 km/u

Op zijn 5 jaar keek Peter de dood een eerste keer in de ogen. Hij onderging een noodoperatie. Voor de definitieve operatie was hij nog te jong. Die volgde toen hij 9 jaar was. "Nadien hoorde ik de chirurg tegen mijn ouders zeggen dat de operatie gelukt was, maar dat ik niet langer zou leven dan mijn 12 jaar", blikt Peter Geelen terug. Ik ben nu 58 jaar en loop nog altijd rond. Ik heb nochtans met 200 kilometer per uur geleefd. Ik heb de Dodentocht gewandeld, aan alpinisme gedaan, ..."





Drie jobs

Peter Geelen was nooit van plan om zijn levensverhaal met het grote publiek te delen. Hij schreef de autobiografie enkel voor zijn kinderen. Maar toen zijn vrouw het boek las, drong ze er bij hem op aan om het uit te brengen. "Mijn moeder leeft nog. Voor haar wordt dit boek heel speciaal. Zij zal de bangelijke tijden van vroeger herbeleven. Mijn ouders hebben jarenlang in de angst geleefd dat ze mij moesten afgeven. Ze hebben ook heel veel offers moeten maken voor mij. Mijn vader heeft lange tijd drie jobs gehad, om de medische kosten te kunnen betalen."





Lange tijd was er op medisch vlak geen vuiltje meer aan de lucht voor Peter, totdat hij 10 jaar geleden opnieuw zware hartproblemen kreeg met verscheidene hartstilstanden. Hij kreeg een defibrillator ingebouwd. Het boek 'Bonusleven' kost 20 euro en wordt uitgebracht via uitgeverij Aquazz.