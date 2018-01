Periodiek parkeerverbod Jozef Calasanzstraat 31 januari 2018

De gemeente Mol gaat een parkeerverbod invoeren in een gedeelte van de Jozef Calasanzstraat. Dat verbod zal gelden vanaf het kruispunt met Achterbos tot net achter de inrit van de parking. Het gaat wel maar om een parkeerverbod op welbepaalde tijdstippen. Zo geldt het verbod enkel op weekdagen tussen 8 en 9 uur en tussen 15 en 16 uur (met uitzondering van woensdag want dan tussen 11.30 en 12.30 uur). "De aanpassing komt er op vraag van de schooldirectie van de vrije basisschool Achterbos, de KOM (Katholiek Onderwijs Mol vzw) en het VSPW (CVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk vzw)", zegt schepen Paul Vanhoof. "Deze maatregel moet de verkeersveiligheid bij het begin en einde van de schooldag verhogen. De parkeerdruk was nogal toegenomen nadat het aantal leerlingen is gestegen." (VTT)