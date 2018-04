Party Brew op podium in Marokko en op cruise naar Hull 17 april 2018

02u41 0 Mol De Kempense coverband Party Brew wil dit jaar definitief doorbreken. Zondag geven de muzikanten uit Mol en Balen een optreden in Marokko, in november nemen ze hun fans mee op een cruise. "En ze staan ook nog op meer dan 25 andere podia", zegt Bert Geuens.

De band Party Brew werd drie jaar geleden opgericht met muzikanten en zangeressen die voordien al hun sporen verdienden bij andere bands. Sindsdien stonden ze onder meer al op het podium van de Gentse Feesten en Marktrock. Managementbureau Geuens Entertainment uit Retie wil de band dit jaar definitief laten doorbreken. "De band beschikt over enorm veel potentieel", zegt Bert Geuens. "Ik geloof heel sterk in hen en investeer in hun groei. Ongelooflijk hoeveel sfeer zij kunnen brengen op een podium."





Desert Rally

Zondag 22 april wordt de band overgevlogen naar Marokko voor een optreden. Party Brew speelt dan voor duizend aanwezigen als afsluiter van de rally Morocco Desert Challenge. "De Belgische organisatie van de rally wou hen absoluut op het podium", vertelt Bert Geuens. "En dat is niet het enige event waar de band naar uitkijkt. Van 16 tot 18 november 2018 spelen ze twee avonden op de cruiseferry Zeebrugge-Hull-Zeebrugge tijdens de Party Brew Cruise naar Hull."





Voor 2018 heeft Party Brew al meer dan 25 optredens in de agenda staan.





"En er komen nog wekelijks nieuwe aanvragen binnen. Zelfs voor 2019 zijn al vijf concerten geboekt. Daar zijn veel bands jaloers op", besluit Geuens. (JVN)