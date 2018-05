Parket vraagt internering voor belager die masturbeert in openbaar 30 mei 2018

02u51 0 Mol Het parket in Turnhout wil Davy L. uit Mol laten interneren. Hij stond terecht voor belaging en openbare zedenschennis.

"In december 2016 ontving de politie een klacht over belaging", zegt aanklager Elke Van Bladel. "Het slachtoffer werkte bij apotheek De Voorzorg in Mol. Davy L. viel haar al sinds oktober 2016 lastig. Hij hing rond bij de apotheek en zocht haar op telkens ze de apotheek verliet."





Het slachtoffer maakte L. meermaals duidelijk dat ze daar niet mee was opgezet, maar dat maakte geen indruk op de man. "Hij leek er van uit te gaan dat hij effectief een relatie had met haar. Terwijl de politie hem aansprak, had hij zijn hand in zijn broek en was hij zichzelf aan het betasten", aldus nog Van Bladel.





In februari 2017 volgde een nieuwe klacht omdat hij de vrouw opnieuw aan het achtervolgen was. Davy L. werd daarop gecolloqueerd, maar ook vanuit het OPZ (Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum) in Geel bleef hij haar contacteren. Naast de belaging moest hij zich ook verantwoorden voor openbare zedenschennis. Hij bevredigde zichzelf voor de ogen van een jong meisje. "Hij heeft een geestesstoornis die zijn oordelingsvermogen aantast. Volgens deskundigen kan dat zeker in combinatie met drugs tot nieuwe criminele feiten leiden", besluit Van Bladel. Volgens de advocaat van L. zijn de voorwaarden voor een internering niet vervuld. "Een internering is niet opportuun. Hij moet goed omkaderd blijven. Zijn huidige behandelingen bij het OPZ moeten uitgebreid worden."





Vonnis op 26 juni. (JVN)