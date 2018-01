Parkeerautomaat met slijpschijf bewerkt VANDALEN PROBEREN TEVERGEEFS GELD TE STELEN WOUTER DEMUYNCK

02u43 0 Vanderveken Gemeentearbeiders komen richtlijnen op het toestel plakken. Mol Vandalen hebben een parkeerautomaat op de Markt vernield om vermoedelijk het geld te kunnen stelen. De gemeente ondernam meteen actie en plaatste verkeersborden die de inwoners erop wijzen dat ze maximaal 4 uur met hun parkeerschijf - en dus gratis - mogen parkeren.

Het incident vond vermoedelijk tijdens de nacht van maandag op dinsdag plaats. De vandalen konden uiteindelijk niet met geld aan de haal gaan. In eerste instantie leek het erop dat de automaat was opgeblazen, maar volgens schepen van Mobiliteit Paul Vanhoof (sp.a) gingen ze met ander materiaal te werk.





Vanderveken De parkeerautomaat is helemaal vernield.

4 uur gratis parkeren

"Wellicht gaat het eerder om een slijpschijf. Gelukkig is enkel het bovenste gedeelte van de automaat stuk, dus we moeten niet de volledige automaat vervangen. Wij hebben alvast een klacht ingediend bij de politie." Doordat de automaat, die gelegen is op de Markt achter de kerk, momenteel buiten werking is, moest de gemeente extra verkeersborden plaatsen. "Dat is een betalende zone waar je maximum 4u mag parkeren", vervolgt Vanhoof. "Nu de parkeerautomaat tijdelijk niet meer werkt, hebben we verkeersborden geplaatst die de inwoners duidelijk maken dat ze op de Markt 4u mogen parkeren met hun parkeerschijf. Zo loopt de gemeente en Besix, het bedrijf achter de automaten, wel inkomsten mis, maar met een tarief aan 0,60 euro per uur blijft het verlies miniem." Het is niet de eerste keer dat er in Mol wordt geprutst aan een automaat, maar de manier waarop is wel ongezien. "Het is al wel eens gebeurd dat men opzettelijk verkeerde munten stak in een automaat waardoor die uiteindelijk niet meer werkte. Ook toen plaatsten we die tijdelijke verkeersborden."





Vanderveken Arbeiders plaatsten borden zodat bestuurders weten dat ze de blauwe schijf moeten leggen.

Alternatieven gezocht

In de toekomst kijkt de gemeente mogelijk dan ook naar alternatieve soorten parkeerautomaten.





"Als onze huidige automaten moeten worden vervangen, gaan we vroeg of laat toch andere types moeten bekijken zodat er geen contant geld meer aan te pas komt. Je kan zo momenteel al je parkeerticket met een app betalen, zoiets zit serieus in de lift." Wanneer de automaat hersteld zal worden, is nog onduidelijk. Volgens Vanhoof zal Besix daar zo snel mogelijk werk van maken.