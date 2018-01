Pancartes te koop 02u30 0

Via de online veilingsite www.io-auctions.com worden nog tot en met 8 februari pancartes verkocht per opbod. De pancartes beelden historische personages uit die gebruikt werden tijdens de historische markt in april vorig jaar in het oude gemeentehuis. Het gemeentebestuur hoopt met de verkoop deze figuren alsnog een tweede leven te schenken. Wie de pancartes eerst wil bekijken, kan op donderdag 1 februari tussen 10 en 11 uur naar de gemeentelijke werkplaatsen in de Rivierstraat komen. Eenmaal gekocht, kan je de figuren op donderdag 15 februari tussen 14 en 15.30 uur ophalen bij de gemeentelijke werkplaatsen. (VTT)