Overvaller tankstations en fruitwinkel riskeert drie jaar 02 mei 2018

In de rechtbank van Turnhout werd maandag drie jaar cel geëist en een boete voor de dader van drie overvallen in Mol. Marc K. pleegde op 17 maart overvallen op benzinestation Total en Fruitmarkt Cools. De dag voordien ging hij al met een buit aan de haal in tankstation Texaco in Mol-Ginderbroek.





"Hij bedreigde de uitbaters met een luchtdrukwapen en kon geld en sigaretten buitmaken. 500 meter verder, in Fruitmarkt Cools, zou Marc K. ermee gedreigd hebben 'haar hoofd eraf te knallen' als de eigenares het geld niet gaf", schetste het Openbaar Ministerie.





De man werd aangehouden voor deze drie feiten en staat ook terecht voor afpersing en wapenvertoon.





De advocaat van de beklaagde vertelde dat Marc K. een alcohol- en drugsverslaving had en ook onder invloed was tijdens de feiten. "Wij vragen 6 maanden cel met probatie-uitstel zodat hij aan zijn probleem kan werken. Hij heeft ook bijna al het geld opgesoupeerd aan drank en drugs. Geef hem de kans om zijn probleem aan te pakken."





Vonnis in deze zaak op maandag 14 mei. (MVBO)