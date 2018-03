Overvaller tankstations aangehouden 26 maart 2018

02u27 2

De raadkamer in Turnhout heeft de aanhouding bevestigd van een 29-jarige man uit Lier die verdacht wordt van minstens drie gewapende overvallen. Hij zou op 16 maart een overval gepleegd hebben op het tankstation Texaco aan Ginderbroek in Mol en een dag later op Total aan de Turnhoutsebaan én op fruitmarkt Cools enkele honderden meters verderop. Dat de overvaller vrijwel meteen daarna gearresteerd kon worden, is te danken aan het heldhaftige optreden van Emre Karaca (27) uit Mol en zijn kameraad Davy Lopez-Gonzalez (28) uit het Limburgse Oostham. Zij zetten de achtervolging in op de gewapende overvaller en konden hem een eindje verderop overmeesteren én ontwapenen. (VTT)