Ouders en kleuters doen aan 'knuffelturnen' 05 maart 2018

02u26 0 Mol In het kader van de Week van de Keigezonde Kempen heeft de sportdienst van Mol allerlei leuke activiteiten georganiseerd in sporthal Den Uyt. Op het programma stonden onder meer wandelen, knuffelturnen en spelen in de sporthal.

Van 1 tot 7 maart engageert Logo Kempen al haar partners om in te zetten op een gezond gezinsleven. Dit jaar zijn jonge gezinnen de doelgroep. Samen met de Gezinsbond organiseerde de sportdienst knuffelturnen voor peuters en kleuters. Knuffelturnen is een leuke variant van bewegingsopvoeding samen met de ouders. Kinderen tot en met 10 jaar konden zich daarnaast ook uitleven in de sporthal met speelmateriaal zoals springkussens, ballen, driewielers en klimtuigen. Tijdens de Week van de Keigezonde Kempen kon de sappentrapper uiteraard niet ontbreken. Op de smoothie-bakfiets konden de kinderen hun eigen lekker en gezond fruitsapje bijeentrappen. (WDH)