Ouderlijk huis van Anna (84) vernield na storm: “Gebouwd door mijn grootvader en er zelf nog geboren” Wouter Demuynck

12 maart 2019

20u40 0 Mol De storm van afgelopen zondag berokkende veel schade aan de ouderlijke woning van Anna Bergmans (84) uit Mol-Achterbos. De puntgevel van het gebouw, dat nu dienst doet als bergplaats voor het boerderijtje van Anna en haar echtgenoot Jan Hooybergs (85), stortte in en tal van dakpannen gingen de lucht in.

Anna Bergmans en Jan Hooybergs houden als hobby enkele schapen. Het ouderlijke huis van Anna is gelegen aan Bruggeske en wordt nu gebruikt als bergplaats voor de boerderij, zelf woont het echtpaar twee huizen verder in de Sint-Apollonialaan. “We waren wel thuis, maar hadden niet gehoord dat de bergplaats deels was ingestort”, vertelt Anna Bergmans. “Een van onze buren kwam zeggen dat de gevel was ingestort en dat er dakpannen en golfplaten aan het wegvliegen waren.”

Het gebouw deed momenteel dienst als berging voor onder meer een hooimachine en een kar, maar voor Anna schuilt er achter het gebouw een hele familiegeschiedenis. “Het is mijn ouderlijke huis. Mijn grootvader heeft dat huis gebouwd, mijn ouders hebben er gewoond en ik ben er zelfs nog geboren. Toen ik de schade aan het gebouw zag, ben ik dan ook serieus geschrokken.”

Anna vreest dat het gebouw niet meer hersteld kan worden. “Het gebouw is versleten en is meer dan 100 jaar oud. De mensen van de verzekering moeten eerst nog langskomen alvorens we iets doen, maar ik denk toch eerder dat we het gebouw gaan moeten afbreken. Aangezien de verzekering nog moet komen, hebben we ook de machines nog niet uit de berging kunnen halen. Ik vrees dat de hooimachine ook wel kapot zal zijn, al hebben we die op dit moment gelukkig niet nodig. Misschien kunnen we nog een tweedehands hooimachine op de kop tikken.”