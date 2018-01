Opvoeders jeugdinstelling staken: "Extra druk sinds komst meisjes" 24 januari 2018

02u37 0 Mol Het personeel van jeugdinstelling De Kempen in Mol heeft gisteren tijdelijk het werk neergelegd. Daarmee wilden de werknemers hun ongenoegen uiten. Concrete aanleiding voor de werkonderbreking is dat er sinds enkele weken ook meisjes op campus De Markt zitten. "Die omvorming moest veel te snel gaan", klink het.

Het personeel van De Kempen in Mol heeft in het verleden al vaker aan de alarmbel getrokken maar dat maakte blijkbaar weinig indruk. Niet alleen is er nog altijd geen oplossing voor enkele structurele problemen, maar is er bijkomend ongenoegen ontstaan door de omvorming van campus De Markt. "Er zijn twee jongensleefgroepen omgevormd naar twee meisjesleefgroepen. Dat zorgt voor heel veel druk bij het personeel. Want de veranderingen zijn niet grondig voorbereid", zegt vakbondsman Tijl Reusen (ACV). "In februari vorig jaar werd de wijziging aangekondigd, en in november waren de meisjes al daar. Dat veroorzaakt onder meer problemen voor de interne school. Vroeger werden lessen hout- en metaalbewerking gegeven. Die leerkrachten moeten nu plots ook verzorging geven. Maar de klaslokalen zijn daarvoor niet aangepast en er is te weinig geld om materialen aan te kopen."





Meer agressie

Sinds de komst van de meisjes naar De Markt worden de opvoeders veel meer geconfronteerd met agressie. "Meisjes vragen een heel andere aanpak dan jongens", vertelt Kevin Van Roey die al 16 jaar in de instelling werkt.





Naast de stakingsactie schreef het personeel ook een open brief naar Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). "We willen een signaal geven dat er dringend samen gezeten moet worden met de minister", besluit Tijl Reusen (ACV).





"Het personeel gaat terug aan het werk, maar kunnen niet garanderen dat er in de nabije toekomst geen nieuwe acties zullen volgen." (JVN)