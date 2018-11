Opnieuw transmigranten opgepakt in Mol-Postel Jef Van Nooten

11 november 2018

16u42 0

Op de snelwegparking in Mol-Postel zijn zaterdagavond opnieuw transmigranten bij de kraag gevat. Dit keer ging het om negen transmigranten: vijf mannen, één vrouw en drie kinderen. Het gaat vermoedelijk om Irakezen. Het was een Poolse vrachtwagenchauffeur die rond 18 uur merkte dat er mensen in zijn vrachtwagen verborgen zaten. Hij kon een Belgische vrachtwagenchauffeur verwittigen. Die belde de politie. De negen transmigranten konden worden opgepakt. Ze verkeerden in goede gezondheid en werden ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken.