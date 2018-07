Opnieuw terrasbrand aan appartement 26 juli 2018

02u37 0

De brandweer van Mol is dinsdagavond opgetrommeld voor een brand op het terras van een appartement aan Donk in Mol. Een bank en een deel van de houten omheining zijn grotendeels opgebrand. De oorzaak ligt vermoedelijk bij een lampje dat met zonnelicht wordt opgeladen. Vermoedelijk heeft dat een kortsluiting gegeven. Terrasbranden komen de laatste dagen frequent voor. De voorbije dagen waren er ook al terrasbranden in Hoogstraten, Turnhout en Lille. (VTT)