Opnieuw noodherstellingen aan losliggende kasseien Jef Van Nooten

22 november 2018

16u40 0 Mol Op acht locaties in het centrum van Mol worden vanaf woensdag 28 november noodherstellingen uitgevoerd aan de verharding in natuursteen. “De noodherstellingen zijn nodig om de veiligheid van voetgangers en fietsers te waarborgen”, zegt schepen Hans Schoofs.

Het gemeentebestuur van Mol heeft opnieuw de opdracht moeten geven om noodherstellingen uit te voeren in het centrum. De noodherstellingen gelden in afwachting van een definitieve oplossing. Normaal moest zo’n definitieve herstelling al in het voorjaar van 2017 worden uitgevoerd. “Maar door technische onenigheden met de aannemer over de uitvoeringsmethode werden de voorziene herstellingen nog niet volledig uitgevoerd”, zegt schepen voor Openbare Werken Hans Schoofs. “Het gemeentebestuur benadrukt dat het gaat over noodherstellingen. Hiervoor werden de locaties geselecteerd die wegens de veiligheid niet langer kunnen wachten. Daarbij gaat het vooral over volledig losgereden kasseien. Binnen elke locatie werd een zone afgebakend waar de noodherstelling zal worden uitgevoerd. Later – wanneer het geschil met de aannemer is opgelost – moeten nog definitieve herstellingen volgen.”

De noodherstellingen worden uitgevoerd tussen woensdag 28 november en vrijdag 7 december. De locaties die worden aangepakt zijn parkeerplaatsen Lakenmakersstraat, toegang parking Bel&Bo, kruispunt Rondplein – Corbiestraat, parkeerplaatsen Corbiestraat, kruispunt Corbiestraat – Boerenkrijgstraat – Achterpad, toegang parking Sint-Pieter ter hoogte van Graaf de Broquevillestraat, toegang Collegestraat op de Markt en toegang Rivierstraat op de Markt. “Voor de noodherstellingen past de aannemer twee technieken toe. Op sommige plaatsen wordt de losliggende voegvulling vervangen, na het herleggen van de oneffen kasseien. Op andere locaties verwijderen we alle kasseien in een afgebakende zone en wordt het gat opgevuld met beton. Deze laatste oplossing oogt weinig fraai, maar biedt wel de noodzakelijke stabiele verharding.”

Ook in maart werden al noodherstellingen uitgevoerd.