Open Vld+ pleit voor meer controles in stationsbuurt Jef Van Nooten

12 maart 2019

Oppositiepartij Open Vld+ pleit voor meer veiligheid in de stationsbuurt in Mol. Fractieleider Hans Schoofs hield het pleidooi naar aanleiding van de recente steekpartij waarbij een minderjarige zwaargewond raakte.

Net zoals in andere steden is ook de stationsbuurt in Mol een plaats waar regelmatig jongeren rondhangen met overlast tot gevolg. De politie voerde in het verleden al meermaals controles uit in samenwerking met de spoorwegpolitie. De recente steekpartij waarbij twee minderjarigen gewond raakten, bewijst volgens Hans Schoofs (Open Vld+) dat de situatie er enkel op achteruit gaat. “Ook druggebruik en openbare dronkenschap is er meer dan op andere plekken waar te nemen. Nu de winter voorbij is, zien we weer meer mensen opduiken die zichtbaar dronken een ganse dag op het plein vertoeven. Dit doet het imago van deze buurt geen goed”, zegt Schoofs. “Vele kinderen passeren hier dagelijks op weg naar school. Dit geeft minstens een subjectief gevoel van onveiligheid.” Schoofs pleit daarom voor meer controle en politieactie in de omgeving van het Molse station. “Indien nodig moeten er ook camera’s bijkomen op het Stationsplein, het wordt tijd om het imago van de Molse stationsbuurt op te poetsen.”