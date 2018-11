Op vraag van handelaars: kerstlichtjes branden al vanaf 1 december Jef Van Nooten

26 november 2018

12u32 0

De kerstverlichting in de winkelstraten van Mol wordt dit jaar al op de eerste dag van december aangestoken. De voorbije jaren gebeurde dat pas na Sinterklaas op 7 december. “Maar op vraag van de Molse Handelaarsvereniging wordt de kerstverlichting in de winkelstraten van het centrum al op 1 december aangestoken”, zegt schepen voor Lokale Economie Kathleen Deckx. “Ook het oud-gemeentehuis baadt vanaf dan weer in een ‘lichtjasje’.”

Het gemeentebestuur koos voor energiezuinige sfeerverlichting en voorziet een budget van 14.711 euro om de kerstverlichting te laten branden. “Een investering die past binnen de initiatieven rond de kernversterking”, vervolgt Kathleen Deckx. “De kerstbomen die gebruikt worden met de kerstmarkt op 9 december krijgen achteraf een plaatsje op de verschillende pleintjes en sieren in deze periode het handelscentrum.” Op 6 januari wordt de kerstverlichting in Mol weer gedoofd.