Ontsnap eens uit Het Bourgondisch Huis: voormalig restaurant omgetoverd tot zes escape rooms Jef Van Nooten

18 december 2018

20u11 0 Mol Drie jaar nadat hij met Escape 2300 in Turnhout de eerste escape room in de Kempen opende, stampt hij nu Escape Room Mol uit de grond. Het complex wordt ondergebracht in het voormalige Bourgondisch Huis en bevat maar liefst zes kamers om uit te ontsnappen. “We kunnen groepen tot 100 personen ontvangen”, klinkt het.

Zestien jaar geleden richtte Jan Beeckmans Het Bourgondisch Huis op aan Ezaart in Mol. Acht jaar later kwam in een aanpalend pand ook Tafeltijd er bij. Het is in dat pand dat hij onlangs met een nieuw concept begon: buffetrestaurant De Gouverneur. Omdat het pand van het Bourgondisch Huis daardoor leeg kwam te staan, ging Beeckmans op zoek naar een nieuwe invulling waarmee hij zijn klanten van De Gouverneur extra beleving kon aanbieden. Zijn zoektocht bracht hem tot Frank Belmans. Frank opende drie jaar geleden de eerste escape rooms in de Kempen: Escape 2300 in de Begijnenstraat in Turnhout. Samen toveren ze het Bourgondisch Huis nu om tot Escape Room Mol. “Bij Escape Room Mol komen er in totaal zes nieuwe next-level escape rooms, met de nodige technologische snufjes en special effects. Daarnaast is er een extra polyvalente ruimte waar men voor of na het spel kan vergaderen”, vertelt Frank Belmans. “In combinatie met De Gouverneur kunnen bedrijven en organisaties tot 100 personen in Escape Room Mol terecht voor een volledig programma.”

Als thema voor de zes escape rooms riepen de initiatiefnemers het fictieve personage Kika Van Hooft in het leven. “Escape Room Mol neemt haar spelers mee op het levenspad van Kika Van Hooft, een mysterieuze ondernemer die rijk geworden is door de Molse zandwinning”, verduidelijkt Belmans. “Zij verdween in 2003 plots in het niets. Door alle Escape Rooms te spelen en verbanden te leggen, zullen de spelers haar geheimen ontdekken.”

Elke escape room focust op een specifieke periode uit haar leven. “Zo is er haar befaamde studententijd als praeses van studentenclub Rhyta van de opleiding chemie. Een tijd waarin studentendopen nog konden en feesten dagelijkse kost was”, schetst Belmans de scenario’s. “Daarnaast is er haar bijzondere kindertijd, waarvan verteld wordt dat ze ooit een schat ontdekte, maar er wel een trauma aan overhield. Ook haar competitieve carrièrepad naar de top, waar ze spionage- en andere technieken niet schuwde, komt aan bod.”

Een battle room moet voor een extra beleving zorgen in Mol. Die battle room bestaat uit twee identieke, gespiegelde kamers. “Zo kunnen twee groepen tegen elkaar battlen en strijden om de snelste ontsnapping. Tijdens het spel zullen de teams met elkaar in contact komen. Een volledig nieuw en uniek concept met een hoog fun-gehalte.”

De eerste twee escape rooms worden in januari geopend. Het volledige project wordt tegen april 2019 klaar zijn.