Ontbijt en kerstkaartenverkoop leveren 1.500 euro op voor Help Brandwonden Kids Jef Van Nooten

25 maart 2019

De vzw Help Brandwonden Kids heeft een cheque ter waarde van 1.500 euro overhandigd gekregen. Het geld werd ingezameld door Jara en café De Primeur uit Mol-Sluis. De Primeur organiseerde een ontbijt en schonk per deelnemer aan het ontbijt een bedrag aan Help Brandwonde Kids vzw. Ook Jara deed haar duit in het zakje door kerstkaartjes te verkopen. Samen konden ze 1.500 euro aan de vzw schenken.