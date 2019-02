Nike-medewerkers schenken 914 euro aan Help Brandwonden Kids Jef Van Nooten

20 februari 2019

De vzw Help Brandwonden Kids heeft een cheque van 914 euro in ontvangst mogen nemen. Het gaat om een deel van de opbrengst van de Nike ELC Kerstmarkt die in december werd georganiseerd. Nike-medewerkers Inge en Els verkochten pralines en poppetjes op de kerstmarkt. De 914 euro die er mee werd ingezameld, overhandigden ze aan Jo Mertens, stichter van de vzw Help Brandwonden Kids.