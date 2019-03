Nieuwe zandbak voor kleuterschool Heidehuizen Jef Van Nooten

18 maart 2019

09u20 0

De kinderen van de kleuterschool in Heidehuizen in Mol kunnen zich nog meer dan voordien uitleven op de speelplaats. Ze kregen een gloednieuwe zandbak om in te spelen. “Een zandbak die bovendien kan afgesloten worden zodat katten er niet bij kunnen”, zegt schepen voor Onderwijs Hilde Valgaeren. “De oude zandbak was na intensief gebruik dringend aan vervanging toe. De nieuwe zandbak kon grotendeels gerealiseerd worden dankzij de opbrengsten van de jaarlijkse activiteiten georganiseerd door het oudercomité.”