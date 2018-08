Nieuwe voetpaden voor Rechtestraat 28 augustus 2018

Een aannemer start in de loop van september met de heraanleg van de voetpaden in de Rechtestraat in Mol. De voetpaden worden aan beide kanten van de weg vernieuwd. "De huidige voetpaden kampen door hun ouderdom met verzakkingen en oneffenheden", motiveert schepen voor Openbare Werken Hans Schoofs. (JVN)