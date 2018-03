Nieuwe pop-up voor Station M. 02 maart 2018

Een moeder en haar dochter baten nog tot eind april 'Issu' uit, een nieuwe pop-up in Station M. in Mol.





"Bij 'Issu' kan je terecht voor leuke decoratiespulletjes in een landelijke stijl. Van lantaarns tot fotokaders en bijzettafeltjes. Mama Suzy is niet alleen een kei in het decoreren. Met haar verftechnieken geeft ze oude meubeltjes een tweede leven. Dochter Isabelle verrast je met de mooiste accessoires zoals sjaals, juwelen en schoenen", zegt schepen voor Jeugd Tomas Sergooris.





Station M. biedt jonge startende ondernemers en artistiekelingen (16-30 jaar) een locatie in hartje centrum waar zij hun droomproject in realiteit omzetten aan uitzonderlijk lage huurprijzen.





De pop-upwinkel ligt in de Voogdijstraat 9. (JVN)