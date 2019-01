Nieuwe folder gidst je doorheen abdij van Postel Jef Van Nooten

17 januari 2019

De dienst Toerisme van de gemeente Mol heeft een nieuwe folder uitgebracht over de abdij van Postel. “In de noordelijkste uithoek van onze gemeente ligt in het bosrijke Postel de imposante norbertijnenabdij. Dankzij de vernieuwde folder ‘De abdij van Postel’ kunnen mensen nu op eigen houtje de gebouwen en wetenswaardigheden ontdekken”, zegt schepen voor Toerisme Hans De Groof.

De folder kan gratis gedownload worden via www.visitmol.be of voor 0,50 euro gekocht in de toeristische kantoren. “Naast de geschiedenis en het ontstaan van de abdij bevat de folder ook een 3D-plan met een beschrijving van de gebouwen. Je kan het verhaal ontdekken achter het witte poortgebouw, de bibliotheek, de beiaard, de abdij(kerk), het pesthuisje,….”