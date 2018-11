Nieuwe campagne wil peuken uit winkelstraten bannen Jef Van Nooten

09 november 2018

Handelaars uit het centrum van Mol hebben samen met het gemeentebestuur een nieuwe campagne ontwikkeld om sigarettenpeuken uit de winkelstraten te bannen. Eén van de initiatieven zijn gratis pocket asbakjes.

Met de slogan ‘Leuk shoppen, peukje droppen’ maakt het gemeentebestuur samen met de handelaars in het centrum duidelijk dat peuken niet op de grond horen. “Het centrum beschikt over 42 vuilnisbakken met een asbak erbovenop. Ter aanvulling worden er tien peukenzuilen bijgehangen op plaatsen waar het nodig blijkt”, zegt schepen van Milieu Peter Van Rompaey. “Om de peukenzuilen en vuilnisbakken nog extra te laten opvallen, krijgen ze een kleurrijke plaat waarop duidelijk aangeduid staat waar de peuk in moet. Stickers op de grond zorgen voor een extra eyecatcher.”

Op de website www.gemeentemol.be/peukjedroppen staat een overzicht van alle deelnemende handelaars. “Bij die handelaars krijg je een gratis pocket asbakje. Dit formaatje past perfect in de broekzak en zorgt ervoor dat je je peuken geurloos kan bewaren tot je een vuilnisbak of peukenzuil tegenkomt”, aldus nog Van Rompaey.