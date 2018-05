Nieuwbouw met 31 appartementen gepland aan Kiezelweg 12 mei 2018

Projectontwikkelaar Immo Ultrium wil langs de Kiezelweg in Mol-Rauw een bouwproject met 31 appartementen realiseren. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 3 juni.





Het geplande bouwproject langs de Kiezelweg komt er hoogte van huisnummer 152, tussen de Zwarte Schuurstraat en de Populierenstraat.





"Het woonproject omvat drie bouwvolumes van twee en drie verdiepingen. De ruimte tussen de bouwvolumes wordt groene ruimte", schetst schepen voor Ruimtelijke Ordening Peter Van Rompaey de plannen.





Infovergadering

"Onder het project komt een ondergrondse parking met 41 parkeerplaatsen voor auto's en 72 parkeerplaatsen voor fietsen. Het project telt in totaal zes appartementen met één slaapkamer, vijftien appartementen met twee slaapkamers en tien appartementen met drie slaapkamers."





Op verzoek van het gemeentebestuur organiseert projectontwikkelaar Immo Ultrium op donderdagavond 17 mei om 19 uur een infovergadering voor buurtbewoners in zaal Hof van Rauw. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 3 juni.





Eventuele standpunten, opmerkingen of bezwaren omtrent de aanvraag kunnen tot dan ingediend worden bij het schepencollege.





Dat kan per brief naar Molenhoekstraat 2 in Mol of online via het 'publiek loket' op www.omgevingsloket.be. (JVN)