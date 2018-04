Nieuw speelbos achter Ecocentrum geeft verveling geen kans 23 april 2018

04u26 0 Mol Het bos achter het Ecocentrum in Mol is omgetoverd tot een speelbos met onder meer een amfitheater en een klimparcours. Het heeft de naam 'Dollemollebos'gekregen. "Je kan er met volle teugen van de natuur genieten", klinkt het.

Het Dollemollebos is de naam van het nieuwe speelbos achter Ecocentrum De Goren aan de Postelsesteenweg in Mol. Een groepje van 12 jonge bosontwerpers koos niet alleen de naam, maar bepaalde ook mee de inrichting van het bos. Zo krijgt het bos een chillzone met amfitheater, een klim- en balanceerparcours, een spel- en bouwzone en een observatiezone met speelplatform. "Het Dollemollebos ligt achter de tuin van Ecocentrum De Goren. Het is een plek waar wandelaars, kinderen en toeristen met volle teugen van de natuur genieten", zeggen schepen Kathleen Deckx en schepen Peter Van Rompaey. "De nieuwe inrichting maakt van het Dollemollebos een natuurlijk speelbos waar verveling geen kans krijgt. Mooie houtsculpturen zorgen voor een bijzondere sfeer in het groen."





Een liggende boomstam, afgezaagde boomstronkjes en touwen tussen de bomen zorgen voor uitdagende evenwichts- en behendigheidsoefeningen. "Het wordt een spannend parcours waar kleinere en grotere kinderen hun behendigheid trainen. In de spel- en bouwzone kunnen kinderen met takken, stokken en stammen een kamp bouwen of een reuzenmikadospel spelen." Wie geen zin heeft in een actief spel kan ook gewoon even uitrusten in de chillzone. "En er is ook een amfitheater waarin kinderen een toneeltje kunnen opvoeren." (JVN)