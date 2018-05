Nieuw beton op kruispunt Zuiderring-Postelsesteenweg nu al kapot 29 mei 2018

Op het kruispunt van de Zuiderring met de Postelsesteenweg in Mol zijn gisteren opnieuw werken gestart. Minder dan één jaar nadat er een nieuwe betonverharding kwam, moet die al hersteld worden.





Een aannemer is gisteren gestart met werkzaamheden op het kruispunt van de Zuiderring met de Postelsesteenweg. Nog tot en met vrijdag 15 juni worden er werken uitgevoerd in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). "Vorig jaar kreeg de afslagstrook voor het verkeer komende van Lommel dat rechts richting Postelsesteenweg moet, een nieuwe betonverharding. Deze werken namen door problemen met de betonijzers meer tijd in beslag dan voorzien", zegt schepen voor Mobiliteit Paul Vanhoof. "Het AWV stelde inmiddels vast dat er op deze afslagstrook opnieuw betonvakken moeten hersteld worden." Tijdens de werken is de afslagstrook en één rijvak van de Zuiderring over de hele lengte van de werf afgesloten. "Het verkeer richting Mol of Postel wordt ter hoogte van de werf teruggebracht naar één rijstrook. Dit is nodig voor de veiligheid. Eénmaal op het kruispunt blijft afslaan richting Postelsesteenweg wel mogelijk. Vorig jaar leidde deze situatie tot een lange wachtrij. We vragen dan ook begrip en geduld van de bestuurders op de Zuiderring", aldus nog Paul Vanhoof. (JVN)